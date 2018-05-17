В Белореченском районе легковушка врезалась в мотоблок, пострадали четверо детей

17 мая в 09:58

Сообщение об аварии поступило в полицию 16 мая около 21:00.

По предварительным данным, на 13-м километре дороги Гурийская — Черниговская — Рязанская 28-летний водитель на Daewoo столкнулся с движущимся впереди самоходным мотоблоком с прицепом без габаритных огней и опознавательных знаков. В прицепе находились двое взрослых и четверо детей — 11, четырех, двух лет и одного года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП все пассажиры мотоблока получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. По факту аварии проводят проверку.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник