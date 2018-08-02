В центре Краснодара водитель иномарки устроил массовое ДТП

Авария произошла 1 августа около 22:15 на углу улиц Красная и Гаврилова.

Очевидцы выложили в соцсети видео с места происшествия. На кадрах видны четыре разбитые машины.

По словам очевидцев, водитель за рулем Kia выехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Toyota. От удара японская иномарка врезалась в Hyundai, а затем поцарапала Jaguar.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи и полиции.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

На Красной около 22:15 случилось массовое ДТП, подписчик сообщает о пяти участниках, на месте работают сотрудники полиции, скорой помощи! — Обстоятельства устанавливаются. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #Мото #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Дтп

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 1 Авг 2018 в 1:35 PDT

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