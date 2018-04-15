В Динском районе построят три котельные для школ и детсада

Котельные построят для детского сада № 9 станицы Нововеличковской, школы № 39 станицы Воронцовской и школы № 13 станицы Васюринской.

Администрация подготовила проекты и получила положительные заключения госэкспертизы. Уже согласована «дорожная карта» по строительству котельных.

Сначала пройдут электронные торги в форме аукциона по выбору подрядной организации. Их итоги будут известны 11 мая. Окончание работ запланировано на 1 сентября.

В районе также ведут подготовительные работы по проектированию газовых котельных для детского сада № 19 и школы № 26 поселка Украинского. На это в бюджете района в 2018 году предусмотрено 1 млн 200 тыс. рублей.

Специалисты определяют возможность строительства котельной для отопления детсада № 44 в станице Васюринской, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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