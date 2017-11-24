В Геленджике против угонщика яхты возбудили уголовное дело

Мужчина угнал яхту, чтобы покатать своих друзей.

По версии следствия, 4 ноября в 16:00 33-летний мужчина предложил троим своим знакомым покататься на яхте. Находясь на стоянке яхт-клуба «Витязь» в Геленджике, злоумышленник угнал парусно-моторную яхту «Карина», отошел на ней от причала и направился вдоль берега в район гидробазы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Возбудили уголовное дело об угоне и захвате судна. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», владелец яхты 4 ноября обнаружил пропажу и обратился в правоохранительные органы. Примерно в 19:00 того же дня 33-летний угонщик вернулся к месту швартовки. Его задержали.

Вернуться на ленту

Источник