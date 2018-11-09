В Геленджике в 2020 году появится новый четырехзвездочный гостиничный комплекс

Строящийся объект, в который будет вложено около 500 млн рублей, посетил глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков в рамках рабочей поездки в город-курорт.

Руководство ведомства ведет еженедельный контроль за реализацией инвестиционных соглашений в крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Одним из объектов посещения стал отель, который строится на хуторе Бетта. Семиэтажный гостиничный комплекс категории четыре звезды будет включать 86 номеров и занимать более 11 га.

Планируется, что этот отель сможет успешно конкурировать с зарубежными как по благоустройству, так и по оснащению. Инвестор планирует создать на прилегающей к отелю территории парк, доступ к нему будет свободным для всех желающих.

Как отметил Юрий Волков, Геленджик — одна из самых привлекательных территорий Кубани для инвесторов.

«Большое количество прорывных проектов, в том числе в курортной сфере, находится именно на территории Геленджика. Это также показатель совместной работы краевых и муниципальных властей, которые активно помогают инвесторам», — подчеркнул он.

Во время поездки Юрий Волков провел встречу с главой города Алексеем Богодистовым. На ней глава департамента акцентировал внимание на необходимости широкого информирования предпринимателей и инвесторов о льготах и других преференциях, предлагаемых бизнесу на Кубани.

Чтобы узнать о помощи инвесторам, необходимо обратиться по телефону Центра поддержки предпринимательства 8 (800) 707-07-11, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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