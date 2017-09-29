В Геленджике владелицу дайвинг-центра посадили на три года за гибель аквалангиста

Ее обвиняли в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего погиб человек.

Геленджикский городской суд признал, что по вине женщины — владелицы дайвинг-центра «Шельф» в июле 2016 года при погружении в море погиб житель Краснодара. Молодому человеку было предоставлено неисправное оборудование, а сопровождавший его инструктор не имел никакой квалификации и не смог оказать помощь пострадавшему.

Женщину приговорили к лишению свободы на три года с отбыванием в колонии-поселении, сообщает «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трагедия произошла в июне 2016 года в районе Тонкого мыса в Геленджике: 24-летний краснодарец погрузился с аквалангом на глубину 3,5 м, однако на поверхность так и не поднялся. Следствие установило, что 35-летняя женщина предоставляла в прокат снаряжение для дайвинга незаконно. Она сдала комплект снаряжения мужчине, не убедившись в полной работоспособности оборудования. Сняражение было неисправлено: резиновый загубник был порван и непригоден для эксплуатации.

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