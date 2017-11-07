В Геленджике во время прогулки с друзьями девушка сорвалась с обрыва и погибла

Трагедия произошла в ночь на 3 ноября в районе Толстого мыса.

Известно, что три 19-летние девушки из Новороссийска и двое 20-летних парней из Кабардинки приехали к обрыву около 3:00.

В сопровождении одного из знакомых девушка пошла в сторону очистных сооружений, где не было освещения. Она подсвечивала себе дорогу телефоном. В момент, когда молодой человек отвернулся, спутница сорвалась вниз с обрыва. По словам друзей погибшей, у нее было плохое зрение.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и МЧС. Поиски тела продолжались до 6:30, так как на море был шторм. Погибшую подняли на поверхность спустя несколько часов, пишет газета «Прибой».

«По факту гибели девушки в Геленджике проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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