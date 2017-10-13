В ГИБДД опровергли информацию об упавшей с моста в Сочи иномарке

В полиции установили обстоятельства ДТП в Хостинском районе.

Авария произошла 12 октября в 21:20 на выезде из туннеля. По предварительным данным, 32-летняя женщина ехала за рулем Peugeot, превысила скорость, не справилась с управлением, из-за чего автомобиль наехал на бетонное ограждение и перевернулся.

«С моста машина не падала. В результате ДТП пострадавших нет, госпитализация водителю не потребовалась», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по краю Ирина Заватская.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в социальных сетях появились фотографии и видеозаписи с места ЧП. На кадрах видно, что на проезжей части под мостом лежит перевернутая белая иномарка. Очевидцы предположили, что машина упала с моста после ДТП.

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