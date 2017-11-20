В горах Адыгеи нашли мертвым пропавшего туриста из Туапсе

Тело нашли спустя 21 день после пропажи мужчины.

Тело 58-летнего жителя Туапсе обнаружили лесорубы на Богатырских полянах, в районе станицы Севастопольской Майкопского района Адыгеи.

Спасатели 19 ноября в 11:20 транспортировали тело туриста из труднодоступной местности и передали следственной группе. Погибшего опознали родственники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», поиски мужчины осложнял снег и труднодоступность района.

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