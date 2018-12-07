В Горячем Ключе из-за подозрительного предмета оцепили здание почты

Это произошло 7 декабря на улице Ленина около Санаторного парка.

Видеозапись с места произошедшего опубликовали в социальных сетях.

«В дежурную часть поступило сообщение о подозрительном предмете у одного из зданий города. На место выехала оперативно-следственная группа, кинолог с собакой, представители экстренных служб. Территорию оцепили, помещение обследовали, опасных предметов не обнаружили», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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