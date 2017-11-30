В Горячем Ключе новобранцам показали подготовку к пуску «Искандер-М»

30 ноября в 15:45

На полигоне Молькино в ноябре по распоряжению командующего ЮВО впервые начали обучение новобранцев осенней призывной кампании сразу в составе штатных подразделений.

Солдатам показали, как готовится к пуску ракетный комплекс «Искандер-М».

«Раньше солдаты сначала проходили традиционный курс молодого бойца, а уже потом поодиночке распределялись в подразделения. А теперь солдаты после КМБ вместе с сержантами сразу всем подразделением приступают к службе в составе своей части. Таким образом, ребятам не нужно будет проходить еще один период адаптации в новом коллективе. Это позволит ускорить подготовку солдат к несению боевой службы», — сказал командир войсковой части № 31853 гвардии полковник Александр Заев.

Занятия с новобранцами на военном полигоне проводят опытные офицеры. Много внимания уделяется специальной, технической и тактической подготовке. Полевые занятия по радиационной, химической и биологической защите проходят в любую погоду. Солдаты отрабатывают навыки облачения в комплекты химзащиты и противогазы в условиях задымления, учатся стрелять и бросать гранаты, сообщает «Российская газета».

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