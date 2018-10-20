В Горячем Ключе открылся турслет «Золотая осень»

Мероприятие завершится 21 октября.

«Цель слета — поддержка традиций, связанных с занятиями спортивным туризмом в Краснодарском крае, развитие и пропаганда самодеятельного краеведения», — отметили организаторы.

Участники смогут приобрести навыки, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности в природной среде.

Для гостей мероприятия подготовили серию тематических мастер-классов по туризму, курс походной кухни, включающий блюда из дикорастущих растений, выставку внедорожной техники и ярмарку меда, чая и банных товаров.

На концертной площадке слета выступят творческие коллективы Кубани, пройдет конкурс бардовской песни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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