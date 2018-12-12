В Горячем Ключе шедшего по обочине пенсионера сбили сразу два грузовика, он погиб

Авария произошла 11 декабря в 19:50 на 1377-м километре трассы М4 «Дон».

По предварительным данным, 71-летний пешеход шел по обочине дороги. В какой-то момент сзади на него наехал попутный грузовик MAN, после этого пострадавший сразу же попал под колеса следом едущего КамАЗа.

«От полученных травм пешеход скончался на месте аварии. Установлено, что на одежде мужчины отсутствовали светоотражающие элементы», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. В ГИБДД напоминают пешеходам о необходимости светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.

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