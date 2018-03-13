В Госдуме предложили ограничить продажу ски-пассов

По мнению авторов инициативы, курорты продают больше ски-пассов, чем может вместить трасса. Это становится причиной скопления туристов на склонах.
«Я бы сравнил такую ситуацию с кинотеатром, который рассчитан на 100 мест, но администрация, желая заработать, продала в два раза больше билетов. В итоге половина зрителей весь сеанс вынуждена стоять в проходах», — сказал зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
По его словам, курорты должны понимать, какую нагрузку они могут выдержать. В том случае, если пропускная способность превышена, необходимо прекращать продажу ски-пассов. Для нарушителей предусмотрят штрафы.
Кривоносов отметил, что в течение двух месяцев инициативу оформят в виде законопроекта, сообщает «Российская газета».
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