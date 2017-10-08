В Госдуме в ближайшие месяцы рассмотрят закон о запрете контактных зоопарков

Об этом 8 октября сообщила глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды РФ Ольга Тимофеева.

«Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев», — сказала она.

По словам Тимофеевой, в законе будет прописан запрет на содержание в домашних условиях диких животных, запрет передвижных дельфинариев, контактных зоопарков и притравочных станций.

Депутат отметила, что также важно найти механизмы обязательной вакцинации домашних животных и их чипирования, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуме 1 марта предложили ввести наказание для владельцев животных в случае, если эти животные повели себя агрессивно по отношению к человеку. Также решили ввести обязательную регистрацию опасных пород собак.

Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об ответственном обращении с животными в марте 2011 года. Ко второму чтению накопилось уже более 190 поправок. До конца марта свои предложения должны внести регионы и правительство.

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