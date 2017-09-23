В Гулькевичском районе мужчина украл у соседа сварочное оборудование и насос

Подозреваемого уже задержали. Он сознался в содеянном.

В полицию обратился житель Гулькевичского района. Он рассказал, что с территории его дома из хозяйственных построек пропали трубы, металлическая арматура, бензотример, водяной насос и сварочное оборудование. Общий ущерб составил более 20 тыс. рублей.

Правоохранители выехали на место и опросили возможных очевидцев. Подозреваемым оказался 28-летний местный житель, сосед потерпевшего.

В отделе полиции злоумышленник пояснил, что часть похищенного имущества сдал в пункт приема металла, а инструменты оставил для личного пользования. Часть похищенного изъяли и вернули владельцу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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