В Интернете опубликовали видеореконструкцию ЧП с рейсом из Краснодара

По данным СМИ, две недели назад при заходе на посадку во Внуково произошел опасный инцидент.

Отмечается, что самолет авиакомпании UTair рейса UT588 из Краснодара в Москву 13 октября вдвое потерял в скорости и высоте. По предварительным данным, при уходе на второй круг при выключенном автопилоте экипаж вместо того, чтобы убрать закрылки, допустил их выпуск на 30 градусов. В результате при наборе высоты резко упала скорость, у самолета опустился нос, он стал заваливаться на правый бок.

Источник в российской авиационной отрасли, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию об инциденте, однако сообщил другую версию. По его словам, у самолета при наборе высоты отключился автопилот. Лайнер клюнул носом в землю и стал одновременно клониться на правое крыло. В этот момент крен достиг 96 градусов. Лайнер дернулся носом сначала вправо, затем влево.

Пилотам удалось выровнять самолет по горизонту, вновь набрать высоту и скорость, необходимую для посадки. Вторая попытка посадки оказалась успешной.

Предположительно, в самолете находилось около 100 пассажиров, передает Life.ru.

Расследование инцидента завершено. В Интернете появилась видеореконструкция ЧП. В сообщении Росавиации от 1 ноября говорится, что, находясь на финальной траектории снижения на полосу, самолет сначала резко потерял скорость, а затем и высоту. Пилотам удалось вывести самолет в горизонтальный полет на высоте 350 м, сообщает «Фонтанка».

Вернуться на ленту

Источник