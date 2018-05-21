В Калининском районе оперативники ФСБ в теплицах задержали нелегалов

В мае подвели итоги рейдов по соблюдению миграционного законодательства, которые провели в Калининском районе с участием УФСБ по Краснодарскому краю.

Всего провели пять рейдов в семи населенных пунктах. Проверили 76 мест возможного нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушающих действующее миграционное законодательство.

Проверили законность пребывания на территории РФ 131 гражданина, из них 99 — иностранцев. Выявили 114 административных правонарушений, из них по линии миграции — 89. За нарушения двоих иностранцев и шестерых граждан РФ привлекли к административной ответственности и оштрафовали на общую сумму 180 тыс. рублей. Одну гражданку Украины депортировали за пределы РФ.

В районе тепличных хозяйств станицы Калининской выявили иностранных граждан — жителей Узбекистана, которые работали с нарушениями норм. На работодателей, незаконно привлекших труд иностранных работников, составили 76 административных материалов с общей суммой штрафа 152 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Калининского района.

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