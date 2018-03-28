В Кемеровской области после пожара в ТЦ уволили вице-губернатора

Заместителя губернатора Кемеровской области Алексея Зеленина 28 марта сняли с должности.

Его место займет первый заместитель главы Кемерова Ольга Турбаба. Об этом сообщил источник в администрации региона.

«Снят с должности заместитель губернатора [Кемеровской области] Алексей Зеленин, его место займет Ольга Турбаба. Уволена со своего поста и начальник департамента внутренней политики региона Нина Лопатина», — цитирует собеседника ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек. На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове.

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