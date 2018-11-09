В Кореновском районе завершили сбор редьки

Урожай в этом году, как и в прошлом, выше среднего.

Одна из ферм района со своих 8 га собрала 400 т корнеплодов. Их выкапывали вручную, а затем отправляли на хранение. Фасовать по мешкам можно только очищенную редьку, без ботвы. Так она дольше будет свежей.

«Дайкон закладываем в склады на хранение для реализации в зимний период. К сожалению, в этом году мы не успели запустить свой ангар, сейчас мы в процессе строительства овощехранилища для своего кооператива», — рассказала председатель потребительского кооператива Елена Григорьева.

Из специальных ангаров редька отправится на реализацию в сетевые магазины, торговые ряды и фермерские ярмарки.

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