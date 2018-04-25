В Краснодаре 15-летний подросток за рулем «десятки» пытался скрыться от полицейских

В ночь на 24 апреля при въезде в город из Адыгеи водитель ВАЗ-2110 проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться.

Участие в преследовании правонарушителя приняли несколько патрульных экипажей. Его задержали на Театральной площади.

Выяснилось, что за рулем легковушки находится 15-летний житель Адыгеи, не имеющий водительского удостоверения. Также в салоне машины был совершеннолетний сын собственника автомобиля, который передал управление им подростку. Несовершеннолетнего опросили и передали матери.

По словам молодых людей, они катались по территории Адыгеи. За рулем находился сын собственника, у которого было право на управление автомобилем. В какой-то момент ему стало плохо, и он попросил своего несовершеннолетнего товарища сесть за руль. Подростки заявили, что они ехали в больницу.

«С учетом того, что ребенок находился в ночное время в Краснодаре на улице без сопровождения законных представителей, рассматривается вопрос о сборе в отношении его родителей административного материала за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка, который будет направлен на рассмотрение по месту жительства», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Подросток уже стоит на профилактическом учете по месту регистрации. Также за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему такое право, сыну собственника автомобиля, который находился в салоне, грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

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