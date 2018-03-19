В Краснодаре 68,5% избирателей приняли участие в выборах президента страны

Результаты выборов по краю подвели 19 марта.

В Краснодаре голосование проходило на 317 постоянных избирательных участках. Всего проголосовало 68,5% — более 500 тыс. избирателей. Из них более 78% отдали свои голоса за действующего президента.

Глава города Евгений Первышов отметил, что выборы в Краснодаре прошли спокойно, работа избирательных комиссий была организована на высоком уровне. Он поблагодарил краснодарцев за активное участие в голосовании.

За ходом голосования в крае следили более 15 тыс. человек. На участках находились более 5 тыс. наблюдателей от общественных палат, около 1,5 тыс. — от политических партий, свыше 8 тыс. — от кандидатов, а также международные наблюдатели — 18 человек из разных стран в составе пяти делегаций.

В Краснодаре на участках находились более 10 тыс. наблюдателей от разных политических партий и штабов кандидатов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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