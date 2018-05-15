В Краснодаре директор школы платила зарплату неработающему племяннику

15 мая в 12:47

В отношении женщины возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, в июле 2017 года директор одной из городских школ приняла на работу своего племянника на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. После этого она дала указание сотрудникам оформить и выдать племяннику банковскую карту для перечисления зарплаты. После этого злоумышленница необоснованно завысила родственнику разряд должности, увеличив зарплату, и утвердила табеля учета рабочего времени.

При этом парень свои должностные обязанности не выполнял. В результате сумма ущерба составила более 114 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Преступление выявила прокуратура во время проверки, материалы направили в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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