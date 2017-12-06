В Краснодаре до конца декабря откроют 46 елочных базаров

Ели, пихты и сосны доставят в краевой центр из питомников Пензенской, Ульяновской областей и других субъектов РФ.

Елочные базары откроют в разных микрорайонах Краснодара до конца декабря. Они будут работать с 8:00 до 22:00.

«Краснодарцы смогут выбрать главное украшение новогодних торжеств — натуральную ель, сосну или пихту — на специально оборудованных торговых площадках», — рассказали в городском управлении торговли и бытового обслуживания населения.

Торговые площадки должны быть из легковозводимых конструкций с праздничной вывеской, украшены флажками или световыми гирляндами.Продавцы должны быть одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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В Краснодаре назвали ориентировочные цены на новогодние елки.

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