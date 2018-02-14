В Краснодаре энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения

Без электроэнергии еще остается около 10% потребителей кубанской столицы.

«Специалисты «Кубаньэнерго» продолжают работу по подключению потребителей к электроэнергии. На данный момент около 90% потребителей запитаны по резервным схемам. Бригады работают в усиленном режиме», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник дирекции по связям с общественностью «Кубаньэнерго» Владимир Садым.

В социальных сетях жители пишут, что света нет частично на улицах Карякина, Восточно-Кругликовской и Российской в районе улицы Солнечной.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», большая часть Краснодара 14 февраля осталась без света — были обесточены многоэтажки в КМР, торговые центры «OZ Молл», СБС, в центре города стоят трамваи и троллейбусы.

В администрации Краснодара сообщили, что на ТЭЦ произошла аварийная остановка двух турбин. Массовое отключение света в Краснодаре не сказалось на работе аэропорта.

На подстанции на Восточно-Кругликовской 14 февраля около 15:00 произошел пожар. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать оперативный штаб в связи с аварией на ТЭЦ в Краснодаре.

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Авария на ТЭЦ в Краснодаре

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