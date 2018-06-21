В Краснодаре грузовик «Урал» въехал в трамвай

Авария произошла 21 июня около 15:30 на пересечении улиц Северной и Коммунаров.

По данным очевидцев, трамвай ехал по маршруту № 5 в сторону улицы Хакурате. На перекрестке произошло столкновение с аварийным грузовиком, принадлежащим КТТУ.

Из-за столкновения у трамвая разбилось боковое стекло в водительской кабине. Движение на ветке приостановлено.

Информация о произошедшем уточняется.

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