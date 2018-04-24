В Краснодаре из-за дыма от плиты эвакуировали посетителей супермаркета «Табрис»

Это произошло 24 апреля около 17:30 в магазине на улице Тургенева.

Сообщение о том, что в супермаркете ощущается запах дыма, опубликовали в социальных сетях очевидцы.

«Заявок о задымлении на пульт диспетчера «01» не поступало, однако после опубликованной в соцсетях информации на место был направлен инспектор отдела надзорной деятельности МЧС России. По предварительной информации, помещение затянуло дымом от плиты. Было проведена эвакуация посетителей и персонала», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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