В Краснодаре из-за энергоаварии встали трамваи

Движение электротранспорта остановилось 22 октября в Юбилейном микрорайоне.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что на улице Калинина из-за отсутствия электроэнергии встали трамваи. Стоят трамваи № 21, 3, 6, 7.

«С 15:38 из-за снижения напряжения трамваи стоят в Юбилейном микрорайоне и на улице Калинина. Причины снижения напряжения устанавливаются», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

По данным сайта ведомства, движение трамваев возобновилось около 16:25.

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