В Краснодаре квартирный вор попал на камеру в подъезде, когда шел на дело

Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции в мае задержали серийного квартирного вора.

В полицию позвонили местные жители и сообщили о нескольких квартирных кражах. Во время расследования задержали 53-летнего уроженца Ставропольского края. Выйти на его след удалось благодаря видеонаблюдению — злоумышленник попал на камеру в подъезде многоэтажки на улице Старокубанской. Эта попытка проникнуть в чужую квартиру была неудачной.

Во время допроса мужчина признался в трех кражах — он похитил золотые украшения и деньги в домах на улицах Алтайской, Селезнева, Котлярова. Во всех случаях злоумышленник днем взламывал замки на входной двери. Оказалось, что он приехал в столицу Кубани в конце апреля через несколько дней после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления.

В хостеле, где временно жил подозреваемый, нашли часть похищенных драгоценностей, а также лом, перчатки и отвертки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о тайном хищении. Задержанного арестовали, ему грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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