В Краснодаре маршрутка проехала на красный, пострадали семь человек

Стали известны обстоятельства столкновения маршрутного микроавтобуса и легковушки на улице Мира.

По данным УМВД по Краснодару, водитель маршрутки ехал по улице Мира и допустил проезд перекрестка с улицей Красноармейской на красный сигнал светофора. В результате микроавтобус с пассажирами столкнулся с автомобилем Mazda. После удара маршрутка продолжила движение, съехала с дороги и врезалась в здание.

Пострадали семь пассажиров маршрутки, их доставили в больницу. Двоим понадобилась госпитализация, сообщает «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

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