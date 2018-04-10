В Краснодаре мужчина обокрал пенсионера, стоя в очереди на ярмарке

Злоумышленника задержали с поличным.

Полицейские несли службу на территории ярмарки выходного дня на улице Одесской. Они обратили внимание на мужчину, который рассматривал прохожих и озирался по сторонам. Затем он подошел к пенсионеру, стоящему в очереди за продуктами, и вытащил из его куртки кошелек, в котором находились 3 тыс. рублей. Карманника задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отделе полиции 31-летний уроженец Иркутской области признался, что пришел на ярмарку для совершения карманных краж. Возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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