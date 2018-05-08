В Краснодаре мужчина выпал с 11-го этажа и выжил

Это произошло 7 мая около 23:00 в одной из многоэтажек на улице Лукьяненко.

В полицию поступило сообщение о том, что из многоэтажки выпал мужчина. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Выяснилось, что мужчина выжил. Его личность установили, им оказался 30-летний местный житель.

«По предварительным данным, он находился в квартире на 11-м этаже, которую арендовал вместе с приятелем. Мужчины вместе выпивали алкоголь. В какой-то момент приятель ушел спать. Сейчас полиция выясняют обстоятельства произошедшего, по факту случившегося проводится проверка. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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