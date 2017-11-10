В Краснодаре на улице Новороссийской уложили первые 300 м асфальта

Рабочие устанавливают бордюры вдоль дороги, а также садовые камни для газонов.

Во время капремонта улицы Новороссийской от Васнецова в сторону Селезнева уложены первые 300 м асфальтобетонного покрытия. Параллельно ведут подготовку к асфальтировке всего ремонтируемого участка — это около 1,7 км.

«После завершения работ по выносу коммуникаций и устройству ливневой канализации строители приступили к асфальтировке. На первом отрезке уже уложили два слоя асфальтобетона из трех, необходимых по технологии. На остальных участках ведут подготовку к устройству асфальта. Рабочие укладывают гравийно-песчаную смесь высотой 70 см в основание дорожного полотна. Затем гравийно-песчаную смесь утрамбовывают катками», — рассказал замдиректора Единой службы заказчика Андрей Канайчев.

Он добавил, что сейчас в работах задействовано более 50 специалистов и 20 единиц техники.

Согласно контракту, капитальный ремонт улицы Новороссийской от Васнецова до Шевченко полностью завершат до конца года. Работы ведут по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Финансирование осуществляется из краевого и муниципального бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 марта заявил, что краснодарские дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в «убитом» состоянии. По его словам, на ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма.

Краснодарский студент Валерий Лебедев 15 июня во время прямой линии рассказал президенту РФ Владимиру Путину о плохом состоянии улицы Новороссийской. Он спросил президента, может ли быть дорога в таком состоянии. Затем он показал на видео улицу Новороссийскую.

К ремонту улицы Новороссийской приступили в августе.

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