В Краснодаре на улице Школьной столкнулись три машины

Два человека доставлены в больницу, а автомобили превратились в груду металла.
Подробности случившегося сейчас выясняются.
Еще одна страшная авария случилась в Павловском районе. Двое водителей и восемь пассажиров госпитализированы после столкновения пассажирской газели и Volkswagen. По предварительным данным, автобус перевозил вахтовых рабочих, и на трассе М-4 «Дон» в него врезалась иномарка. От удара машина скатилась в кювет и опрокинулась.
На месте работают следователи.
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