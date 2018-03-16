В Краснодаре на выставке «Садовод и фермер» представили новинки семеноводства

Подобная выставка впервые проходит на трибунном комплексе Краснодарского ипподрома.

Десятки участников из разных регионов страны демонстрируют свои аграрные достижения. Цветы, кустарники и деревья адаптированы под южный климат.

«Есть лианы, например, актинидия вьющаяся — лиана с плодами киви. Это настоящие киви, только уменьшенные. Их вкусовые качества отменные. Каждый сорт имеет свой вкус, есть сорт с инжировым послевкусием, а есть с ярко выраженным вкусом киви», — рассказала участница выставки Ирина Васильева.

Также представлены товары фермерских хозяйств: от колбас до поделок и предметов одежды. В рамках деловой программы пройдут семинары и конференции для аграриев.

Организовал выставку питомник «Победитель» — уникальная площадка для развития растениеводства.

«На нашей выставке представлены семена, саженцы, рассада, озеленение, все для фермерских хозяйств, капельный полив и так далее. А еще грибы, мед и деликатесные продукты от производителя», — пояснила руководитель питомника «Победитель» Оксана Обосова.

На сцене для гостей выступают творческие коллективы, многие посетители уходят с подарками. Но главный презент — семейное дерево — вручат тому, кто придет на выставку 18 марта. Работать она будет до конца выходных.

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