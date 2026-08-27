Вениамин Кондратьев поручил построить дополнительные здания филиала краевого фонда «Защитники Отечества» в Сочи

1 из 13 Губернатор вместе с Героем России, военным корреспондентом, заместителем генерального директора ВГТРК Евгением Поддубным осмотрел строящийся центр для помощи участникам СВО и их семьям. Здание возводят на Курортном проспекте – в центре города на территории Комсомольского сквера.

– Дороже подвига наших героев, их здоровья и качества жизни для нас нет и быть не может. Правильно, что филиал фонда для наших защитников заработает в самом центре Сочи. Важно сделать так, чтобы координаторам и посетителям фонда «Защитники Отечества» было максимально комфортно с точки зрения транспортной логистики. Поэтому вместе с этим зданием в центре Сочи необходимы еще два – в Адлерском и Лазаревском районах, – такую задачу Вениамин Кондратьев поставил главе Сочи Андрею Прошунину.

По словам Андрея Прошунина, строительство здания начали в апреле. Его уже подключили к сетям водо- и электроснабжения, канализации, связи. Сейчас строители ведут благоустройство прилегающей территории, укладывают тротуарную плитку. Работы завершат в ближайшее время.

– Координаторы фонда «Защитники Отечества» смогут работать централизованно, на более высоком уровне организовать прием участников СВО, проводить мероприятия, оперативно решать возникающие вопросы. Поддержка ветеранов специальной военной операции и их семей для нас безусловный приоритет. Каждый, кто встал на защиту страны, должен чувствовать нашу заботу и внимание, – отметил Андрей Прошунин.

Евгений Поддубный отметил, что такая практика Краснодарского края по строительству филиалов фонда «Защитники Отечества» очень востребована у бойцов СВО и членов их семей и должна быть применена в других регионах России.

Также Вениамин Кондратьев вместе Евгением Поддубным приняли участие во встрече ветеранов СВО и их семей, партийным активом и волонтерами, участвующими в гуманитарных миссиях «Единой России». На встрече обсудили вопросы выделения земельных участков для ветеранов СВО, реализацию проекта «Герои Кубани», поддержку общественных инициатив.

Как отметил Вениамин Кондратьев, участники специальной военной операции и в мирной жизни могут достичь высоких результатов, в том числе – на работе в органах власти.

– С их характером, стержнем и подходом к жизни мы можем достичь больших результатов, погружаясь в проблемы людей и решая их. Федеральный проект «Время Героев» и наш краевой «Герои Кубани» поможет создать перевес в органах краевой и муниципальной власти в сторону управленцев – участников специальной военной операции. С ними система управления будет работать намного качественнее, – отметил Вениамин Кондратьев.

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В 2023 году Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Его филиалы работают во всех 89 регионах. Основная цель фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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