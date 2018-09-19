В Краснодаре обсудили введение обязательной маркировки продукции

Для кубанских производителей товаров легкой промышленности и лекарственных средств прошел информационно-методический семинар.

Мероприятие организовано МОО «Деловые люди» совместно с департаментом промышленной политики края и «Центром развития перспективных технологий». ЦРПТ выступает оператором единой системы маркировки продуктов, лекарств и товаров легкой промышленности.

«Маркировка призвана решить важнейшую государственную задачу — повысить прозрачность рынков, очистить их от нелегальной продукции, защитить российских производителей и повысить объемы налоговых поступлений», — отметил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

По планам, до 2024 года в России система полной прослеживаемости оборота товаров от производителя до конечного потребителя должна быть реализована. Она проводится поэтапно, по товарным группам. В 2016 году в России была введена обязательная маркировка изделий из меха. В феврале 2017 года стартовала добровольная маркировка лекарств, которая станет обязательной с 2020 года. С 1 июня 2018 года в России запустили эксперимент по маркировке обуви.

На семинаре эксперты рассказали представителям предприятий края о том, как подготовиться к работе с маркированной продукцией — необходимо адаптировать оборудование для печати кодов, обновить кассовое ПО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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