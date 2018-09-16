В Краснодаре открыли крупнейший на Юге России цветочный торговый центр

Новый цветочный рынок на улице 40-летия Победы посетил глава города Евгений Первышов.

Торговый комплекс, который с 1999 года располагался на улице Восточно-Кругликовской, в марте переехал на новую площадку на улице 40-летия Победы, 129/2. До настоящего времени на территории шли работы по оборудованию торговых павильонов и цветочной ярмарки. Теперь здесь находятся 700 мест для предпринимателей, реализующих цветы и цветочные растения.

«Для Краснодара очень важно, что появился такой комплекс, ориентированный на реализацию цветочной продукции. Он решает несколько задач. Прежде всего — созданы современные условия для торговли цветами, покупать сюда приезжают фирмы со всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На новом месте для предпринимателей стало больше возможностей. Самое главное — что сохранено и увеличено количество рабочих мест. При этом сделан серьезный задел для развития цветочного бизнеса в городе и крае. Немаловажно, что освободившаяся территория на Восточно-Кругликовской будет использована под создание парковой зоны», — сказал Евгений Первышов.

В официальном открытии торгового центра также приняли участие руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный, глава администрации Прикубанского внутригородского округа Андрей Дорошев.

Знакомство с комплексом начали с крытой цветочной ярмарки на 450 торговых мест для фермеров и садоводов общей площадью около 10 тыс. кв. м. Она стала почти в два раза больше, чем была на прежнем месте. Сюда привозят на реализацию выращенные цветы предприниматели со всего края. При этом в последние годы цветоводство активно развивается, все больше фермеров занимаются выращиванием цветов в регионе.

Сейчас начался сезон кубанской хризантемы. За цветами сюда приезжают не только из Краснодара и края, но и из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Республики Адыгея и Северного Кавказа.

На территории ТЦ «Планета» также расположены 160 торговых павильонов и магазинов общей площадью 12 тыс. кв. м. По периметру сделали парковку на 500 машиномест. Общая площадь ТЦ увеличилась с 2,3 до 3,8 га. Перед переездом были проведены собрания с предпринимателями, все согласились работать на новом месте — в современном торговом центре. При этом стоимость аренды торговых площадей сохранена в прежнем размере.

Евгений Первышов и Роман Куринный прошли по торговым павильонам, пообщались с предпринимателями. В ходе обхода также обсудили повышение транспортной доступности торгового комплекса.

Каждое воскресенье на территории ТЦ «Планета» будет работать ярмарка сельскохозяйственной продукции, декоративных, домашних птиц и животных, кормов для животных, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Previous

Next

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник