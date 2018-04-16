В Краснодаре поймали женщину, которая убила мужа и вынесла тело на мусорку

Преступление произошло в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, 33-летняя женщина 26 ноября 2017 года в квартире одного из домов на проспекте Художников во время ссоры причинила своему мужу телесные повреждения, повлекшее его смерть. Чтобы скрыть убийство, она завернула тело в ковер и выбросила в ближайший мусорный контейнер.

По факту безвестного исчезновения мужчины возбудили уголовное дело. Подозреваемую нашли и задержали в Краснодаре,после этого доставили в Санкт-Петербург. Решается вопрос о мере пресечения и предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

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