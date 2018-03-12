В Краснодаре после праздничного застолья квартиранты нашли тело хозяина дома

Это произошло 9 марта в одном из домов на улице Буденного.

По версии следствия, 55-летний мужчина жил в квартире в одноэтажном доме барачного типа. Часть своего жилья он сдавал квартирантам, с которыми 8 марта выпивал алкоголь. После застолья хозяин дома лег спать, утром 9 марта его тело обнаружили квартиранты и вызвали полицию и скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть, повреждений на теле не обнаружили.

«По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливается точная причина смерти погибшего, выясняются обстоятельства случившегося», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Евгений Данильченко.

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