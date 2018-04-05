В Краснодаре при задержании у гендиректора ставропольской фирмы случился сердечный приступ

Заура Абдурахимова задержали в аэропорту. Его подозревают в мошенничестве.

Чиновник собирался улететь в Турцию. Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Екатерина Данилова рассказала, что в момент задержания у Абдурахимова случился сердечный приступ.

Данилова уточнила, что подозреваемый доставлен в Ставрополь, где находится в одной из больниц. К нему приставили сотрудников правоохранительных структур. Когда состояние Абдурахимова улучшится, с ним начнут работу следователи.

В Корпорации развития Ставропольского края не располагают сведениями о том, что генеральный директор находится под стражей, пишет «Российская газета».

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