В Краснодаре произошел пожар в хозпостройке

Возгорание произошло 24 февраля около 16:00 на улице 1 Мая.

Фотографии с места пожара выложили в социальные сети очевидцы.

«Заявка о возгорании поступила на пульт дежурного в 15:33. Загорелся гараж, хозпостройка и навес. Пожар ликвидировали в 16:30, его площадь составила 60 кв. м», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении пожара задействовали 11 человек и три единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

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