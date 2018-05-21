В Краснодаре произошел залповый сброс воды в ливневую канализацию

В результате сильного дождя в краевой столице вечером 21 мая подтопило несколько улиц.

«Около 18:00 за короткое время в разных районах города выпало большое количество осадков, произошел так называемый залповый сброс воды в ливневую канализацию. Особенно сильным ливень оказался в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах, при этом от граждан в ЕДДС поступило 19 заявок о подтоплениях. Для ликвидации локальных подтоплений на улицах работают десять вакуумных машин МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта»», — рассказали в ЕДДС.

Ликвидация последствий грозового ливня продолжится также в ночное время.

Граждан просят сообщать информацию о последствиях дождя в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 050 или 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 21 мая после дождя на улицы вышла водооткачивающая техника.

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