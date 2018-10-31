В Краснодаре прошла конференция по тактической медицине

Мероприятие провели главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю, Кубанский государственный медуниверситет и Национальный институт инновационных технологий.

Сотрудники спецподразделений из разных регионов страны вместе с медиками повторяли виды ранений и алгоритм действий помощи пострадавшим. На условном поле боя закрепили знания.

Чтобы создать условия, максимально приближенные к боевым, организаторы учений не поскупились на холостые патроны, учебные гранаты и дымовые шашки. Бойцам нужно было быстро распознать ранение, оказать первую помощь и вынести пострадавшего с поля боя. Такие научно-практические конференции планируют сделать регулярными.

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