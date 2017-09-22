В Краснодаре ремонт на Тургенева при благоприятной погоде завершат в апреле 2018 года

Рабочие обновят дорожное полотно, канализацию и ливневку. Для этого придется ограничить движение автомобилей.

Реконструкцию проведут в два этапа. Работы начнутся 8 октября. В первую очередь перекроют участок от Северной до Бабушкина. Перед Новым годом автомобили перестанут ездить на отрезке от Бабушкина до Гагарина. Горожанам придется пользоваться параллельными улицами. Информация обо всех изменениях есть на сайте городской администрации.

«В полном объеме завершить работы в соответствии с имеющейся проектной документацией нужно к концу апреля 2018 года, но необходимо делать поблажки на погодные условия», — сказал заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения в Краснодаре Владимир Архипов.

Во избежание заторов на дороге городские власти рекомендуют жителям и гостям Краснодара пересесть с личного транспорта на общественный.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 15 мая на улице Тургенева приостановили эксплуатацию низкопольных троллейбусов на маршрутах № 2, 6, 10 из-за неудовлетворительного качества дорожного полотна.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 марта заявил, что краснодарские дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в «убитом» состоянии. На ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма.

Подрядчиков обяжут переделывать дороги в Краснодаре в случае неполадок.

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