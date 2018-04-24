В Краснодаре СК организовал проверку сотрудников полиции, подозреваемых в вымогательстве

Двоих сотрудников ОВД подозревают в вымогательстве взятки на сумму 600 тыс. рублей.

По данным правоохранителей, старшие лейтенанты потребовали деньги у жителя краевой столицы, который пытался избежать уголовной ответственности за кражу. Мужчина пожаловался на это стражам порядка. Следователей МВД задержали на трассе под поселком Индустриальный. Во время операции они оказали сопротивление, однако оперативники задержали полицейских.

Сейчас краевой Следственный комитет проводит доследственную проверку, а МВД региона — служебную. Уголовное дело пока не возбуждено.

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