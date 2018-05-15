В Краснодаре струя воды из люка вырвалась из-за прорыва трубы

Трубу с горячей водой прорвало 15 мая на пересечении улиц Красноармейской и Орджоникидзе. Высота струи составила 18 м и достигла шестого этажа зданий.

Аварию коммунальщики ликвидировали быстро, подачу воды перекрыли, никто из прохожих не пострадал. Видеозапись с «фонтаном» в Интернете разместили очевидцы.

«Все живы, здоровы, как ни в чем не бывало. Даже шутки были. Говорили, вот воду же отключили горячую в Комсомольском и Гидрострое, как раз можно здесь искупаться», — сказал житель Краснодара Аркадий Завалов.

В АТЭК сообщили, что сейчас в городе проходят гидравлические испытания системы теплоснабжения. Одна из труб не выдержала. Ремонт займет несколько дней.

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