В Краснодаре суд в мае вынесет приговор по делу о ДТП на улице Дзержинского

Суд в конце апреля допросит последнего свидетеля по делу о смертельном ДТП на улице Дзержинского, которое произошло в августе 2017 года.

«После того, как в суде на этой неделе допросят последнего свидетеля по делу, суд назначит дату прений сторон и вынесения приговора. Дата будет назначена на первые числа мая», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в августе 2017 года начался суд по делу о ДТП с рабочими на улице Дзержинского. Во время расследования адвокат подал следователю ходатайство о применении к обвиняемому положений при назначении судебного наказания в соответствии со ст. 76.2 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Фигурант дела о ДТП на Дзержинского полностью признал свою вину, он компенсировал пострадавшим моральный и материальный ущерб.

В Краснодаре 29 июня 2017 года 17-летний подросток на джипе сбил пятерых дорожных рабочих. Один из них погиб, остальные, включая водителя, были госпитализированы. По данным прокуратуры, 17-летний подросток, который был за рулем Land Rover, находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Наказание по ней предусматривает от двух до семи лет лишения свободы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что за рулем джипа был сын бывшего начальника краснодарской милиции Александра Семенова, который покинул свою должность в 2011 году во время реформирования ведомства. Молодого человека после ДТП задержали.

В Прикубанском суде краевой столицы 28 декабря 2017 года состоялось предварительное заседание по этому делу. Первое заседание суда по делу о ДТП на Дзержинского, которое должно было состояться 11 января, отложили из-за болезни адвоката обвиняемого. Предварительное слушание в Прикубанском районном суде краевой столицы состоялось 25 января.

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