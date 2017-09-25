В Краснодаре установили личность женщины, чьи останки нашли в ведре на улице Дзержинского

В СК установили личность погибшей.

«Личность погибшей установили, это 35-летняя местная жительница», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре дорожные рабочие нашли телефон с фотографиями расчлененного женского тела.

После этого 12 сентября на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского обнаружили пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с вещами. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве.

Позже СМИ сообщили, что на территории Краснодарского края раскрыта семья преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала людей. Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. При этом из тел подозреваемые делали заготовки. В СК проверяют эту информацию.

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