В Краснодаре в ДТП на мосту погиб мотоциклист

Авария произошла 14 августа в 16:30 на мосту на улице Северной.

«По предварительным данным, 29-летний водитель мотоцикла Suzuki пытался обогнать ВАЗ-2107, который ехал в том же направлении. Мотоциклист не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль. От удара водителя двухколесного транспортного средства отбросило на встречную полосу», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОБ ДПС ГИБДД Краснодара.

В результате мотоциклист погиб от полученных травм на месте происшествия.

Обстоятельства аварии уточняются.

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